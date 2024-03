"Szansa na sukces. Opole 2024": Artur Orzech wrócił do TVP. Wymownie przywitał się z widzami

Po tym, jak Orzech zniknął z "Szansy na sukces", zastąpił go Marek Sierocki. Po ostatnich zmianach w mediach publicznych Artur Orzech wrócił do prowadzonego dawniej programu. Marek Sierocki zniknął zaś z "Teleexpressu", choć nie z TVP. Prowadzi w Dwójce autorski program "To jest grane".