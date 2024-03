"Załamanie nerwowe" i "stany depresyjne". Jarek Weber nieoczekiwanie zniknął z TVP

"Z przyjemnością jeszcze kiedyś bym tam wystąpił"? Weber wróci do "Jaka to melodia"?

Wykonawca został zagadnięty o to, czy gdyby pojawiła się oferta, by ponownie zaśpiewał w "Jaka to melodia", to rozważyłby powrót do występów w telewizji. Jarek Weber nie wykluczył takiej możliwości.