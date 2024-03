Niebywałe sceny w "Jaka to melodia". Brzozowski nie mógł wyjść z podziwu

Robert Janowski wróci jako gospodarz "Jaka to melodia"?

"Jaka to melodia" to program emitowany nieprzerwanie od 1997 r. Program inspirowany amerykańskim formatem "Name that Tune" wciąż cieszy się w Polsce sporą popularnością. Od 2019 r. gospodarzem show jest Rafał Brzozowski. Zanim wokalista wcielił się jednak w rolę prowadzącego, twarzą kultowego teleturnieju był Robert Janowski.