"Sanatorium miłości": zaskakujący finał. Nawet produkcja nie była na to gotowa

Przed wielkim balem i całonocną zabawą, na kuracjuszy czekały jeszcze ostatnie atrakcje: zajęcie z samoobrony dla kobiet oraz lekcje boksu dla mężczyzn. - Nie polecam nikomu, żeby się na moją torebkę rzucił, bo może się to źle skończyć – powiedziała żartobliwie Halinka. Dla jej koleżanek temat samoobrony nie był jednak tematem do śmiechów, bo przypomniał przykre zdarzenia z młodości.

Jadzia opowiedziała, jak w przeszłości napadł ją nieznajomy mężczyzna i zaczął zaciągać w stronę rowu. Sytuację uratował nadjeżdżający samochód, który spłoszył napastnika. Podobna sytuacja przydarzyła się Ani. - Będąc nastolatką szłam z koleżanką, zatrzymał się samochód, wyskoczył z niego mężczyzna, a drugi zaczął zawracać pojazd. Chcieli nas zaciągnąć do samochodu – wspominała seniorka.

Nadszedł czas przygotowań do balu. Metamorfozy uczestników pod bacznym okiem profesjonalistów na co dzień pracujących z gwiazdami, poprzedzały bal oraz wybór króla i królowej turnusu. Panowie skorzystali z porad stylistów i na czerwonym dywanie pojawili się w eleganckich strojach wieczorowych. Nie zmienili jednak znacząco swojego wyglądu. Prawdziwą metamorfozę przeszły za to kuracjuszki.