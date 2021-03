"Sanatorium miłości": Jadwiga i Zdzisław już są umówieni. Spotkają się po programie

Starają się jeszcze lepiej wykorzystywać wspólnie spędzany czas i szukać okazji do spotkań sam na sam. Jedną z par, która wyjątkowo skwapliwie szukała ostatnio okazji do spotkań, jest Zdzisław i Jadwiga. Choć początkowo niewiele na to wskazywało, to okazuje się, że właśnie oni mają szczególnie sporo wspólnego i najwyraźniej coraz bardziej mają się ku sobie.