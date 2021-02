"Sanatorium miłości": Doszło do ostrej wymiany zdań. Edward bezlitośnie o uczestniczkach

Edward to uczestnik, który nie bawi się w uprzejmości i prosto z mostu mówi, co myśli. Kuracjusze "Sanatorium miłości" zdają się puszczać mimo uszu jego kontrowersyjne wypowiedzi. Krystyna w końcu nie wytrzymała i powiedziała, co myśli o jego komentarzach.

Ostra kłótnia Edka i Krystyny Źródło: TVP