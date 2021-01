Zaskakujący wynik. Trzeci sezon "Sanatorium miłości" ogląda mniej widzów

"Sanatorium miłości" to kolejny po "Rolnik szuka żony" format Telewizji Polskiej, w którym pierwsze skrzypce grają uczucia. Jak się okazuje, nie tylko to, które pojawia się między uczestnikami, ale także to, jakie żywią do programu widzowie. Jak informują Wirtualnemedia.pl, popularność randkowego reality-show dla osób 60+ daje TVP1 pozycję zdecydowanego lidera rynku.