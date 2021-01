Andrzej i Teresa mają się ku sobie. Wszyscy w "Sanatorium miłości" to widzieli

W "Sanatorium miłości" emocje zamiast opadać, wciąż rosną. W ostatnim odcinku było naprawdę gorąco. W dużej mierze to sprawka Marty Manowskiej, która dobierając atrakcje seniorom, roztoczyła aurę sprzyjającą flirtom i romantycznym spotkaniom.

Przystojny senior nie szczędził czułości i zainteresowania koleżance, a przed kamerami przyznał, że to z nią ma najlepszy kontakt i w jej towarzystwie najlepiej się czuje. Sesja zdjęciowa inaczej niż w poprzedniej serii była wykonywana w parach. Seniorzy, zachęcani przez Manowską, puszczali przed aparatem wodze fantazji, a nawet… na sporo sobie pozwalali.

Marta Manowska: "Miłość w "Sanatorium miłości" jest przyjaźnią"

A co na to Krystyna, która w poprzednim odcinku nie kryła, że Andrzej podoba się także jej? Przypomnijmy, że gdy została kuracjuszką odcinka, wybrała na randkę właśnie jego. I chociaż spotkanie sprawiło, że zapałała sympatią do kolegi, później nie kryła rozczarowania. Dlatego, że na tańcach… nie chciał bawić się wyłącznie z nią. Miała mu za złe, że tańczył także z Janiną.