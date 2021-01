Poszli na randkę. Chwilę później Krystyna nie kryła rozczarowania

Od zapoznania po przyjeździe szybko przeszli w pierwszym odcinku do flirtów podczas szybkich randek. Już wtedy wielu nie kryło, że ktoś wpadł im w oko. Niewątpliwie mowa tu o Teresie i Andrzeju, którzy od początku nie szczędzili sobie oznak sympatii. Andrzej nie krył, że to z nią najlepiej rozmawiało mu się podczas randek, a Teresa zwierzyła się koleżance, że to właśnie on jej się spodobał. Zapowiada się początek interesującej znajomości, ale tu wkradł się zwrot akcji.