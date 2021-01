Edward z "Sanatorium miłości" i jego techniki podrywu. "Jak kobieta mówi nie, to ja słyszę tak"

Odważny i kłótliwy senior pozwolił koleżance biczować go wodą. Ta złośliwie celowała w tyłek, tak aby zsunąć mu majtki. Zabawa jak w przedszkolu? Nie, to wciąż turnus wypoczynkowy dla osób 60+.

Później 67-letni mężczyzna potowarzyszył seniorce z Gdańska podczas kąpieli z hydromasażem. Edward nie krył ekscytacji, że mógł zobaczyć koleżankę w stroju kąpielowym. "Było na co popatrzeć, a ja wzrok pieściłem. Do tego to jestem pierwszy" - rubasznie śmiał się senior.