Rosyjski polityk groził dyplomacie USA. Później spadł z motoru i się połamał

Ale jej gość kontynuował tyradę: - To jest bezpośrednia groźba ode mnie! A ty, gnoju, będziesz wiedział, w jakim kraju jesteś. Dowiesz się. Mógłbym napluć na jego immunitet. Rozumiem, że to może być nielegalne. Ale czy to, co on zrobił, jest legalne? Powinien siedzieć w więzieniu za obrażenie naszej armii. Ale ma immunitet. Czy on może srać na środku Placu Czerwonego, bo ma immunitet? Nie, nie pozwolę na to.