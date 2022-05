Rosja nałożyła sankcje na Julię Davis. "Nareszcie"

Ruch ze strony rosyjskiego rządu w żadnym stopniu nie spowodował, że zrezygnowała ze swojej dotychczasowej działalności. Co robi? "Ogląda rosyjskie wiadomości, żebyście wy nie musieli". Tak swoje materiały zajawia na Twitterze, ale to, co podaje w sieci, żartem już nie jest. Davis śledzi rosyjskie rządowe, propagandowe media od czasu wybuchu inwazji Rosji na Ukrainie. Regularnie informuje o tym, jak tamtejsza prasa przedstawia "jedyną słuszną" wersję wydarzeń. Dziennikarka stała się ekspertką od rosyjskiej optyki tego konfliktu.