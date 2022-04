Pupilka Putina zupełnie odleciała. W rosyjskiej telewizji już nikt nie udaje

Jeden ze swoich ostatnich wpisów poświęciła wypowiedzi Margarity Simonian. Redaktor naczelna kanału RT (do 2009 r. Russia Today) to stały gość Władimira Sołowjowa, nazywanego najważniejszym propagandzistą Kremla. To właśnie w jego programie podzieliła się swoją wizją Rosji.