Stara radziecka kreskówka hitem w sieci. Rosjanie pospiesznie próbują ją usuwać

Od kilku dni świat żyje informacją o zatopieniu rosyjskiego krążownika "Moskwa". Pierwsze informacje o zniszczeniu krążownika pojawiły się w środę wieczorem. Po trafieniu ukraińskimi rakietami, na pokładzie wybuchł pożar, co doprowadziło do detonacji amunicji. W następnych godzinach pojawiały się sprzeczne informacje podsuwane przez rosyjską propagandę, m.in. o tym, że krążownik miał problemy ze względu na sztorm. - Zniszczenie "Moskwy" to ogromny, taktyczny sukces armii ukraińskiej. Jeszcze większy w wymiarze symbolicznym. Była to najsilniejsza jednostka, którą Rosjanie dysponowali na Morzu Czarnym. Bez "Moskwy" Ukrainie znacznie łatwiej będzie bronić się i przeprowadzać podobne operacje - mówił Wirtualnej Polsce kmdr por. Tomasz Witkiewicz.