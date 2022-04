Skandaliczne słowa. Sołowjow znalazł "nowych winnych" rzezi w Buczy

To, co odkryto w Buczy po wycofaniu się rosyjskich żołnierzy, staje się najbardziej przerażającym świadectwem rosyjskich zbrodni. Media obiegły zdjęcia i nagrania zbiorowych grobów i ciał cywili, porzuconych na ulicach i przed domami. Druzgocące wiadomości zaczęły napływać z Ukrainy w weekend, a we wstrząsających relacjach pojawiają się kolejne szczegóły. Jak oceniają niektóre media, zbyt drastyczne, by pokazywać wspomniane obrazy publicznie.