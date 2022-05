To nie żart. Rosyjski ekspert mówił w TV o "poparciu świata dla Putina"

I rzeczywiście. Gość programu Rossija 1 mówił na początku maja z pełnym przekonaniem, że to Rosja jest odpowiedzialna za globalny porządek. A kraje NATO dążą do wielkiej wojny, która de facto już się rozpoczęła. W tej samej debacie padały też stwierdzenia, że NATO to "współczesny Hitler" i Rosja musi przeprowadzić "operację specjalną" w celu "zdemilitaryzowania" państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego.