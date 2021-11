"Rolnik szuka żony": u Stanisława coraz bardziej niezręcznie. Wciąż nie podjął decyzji i lecą na niego gromy

Jednym z dowodów jest ostatnia, dość niezręczna rozmowa rolnika z kandydatkami. Niewątpliwie próbuje przygotować je do zapoznania z decyzją, ale idzie mu to cóż, opornie. W trakcie ostatniego odcinka zaczął pytać dziewczyny z kim zjedzą kolację, gdy wrócą do domów (czyli po decyzji). Skonsternowane kandydatki rzucały krótko, że samotnie. Rolnik więc, zapewne dla rozładowania atmosfery, zapytał "chcesz kiełbasę na drogę"? I o ile jedna z nich odbiła żart, że chętnie weźmie "wałówkę", to kiedy Stanisław zapytał o to samo kolejną, szybko przekonał się, że tekst jest raczej nie na miejscu.