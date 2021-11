"Rolnik szuka żony" TVP. Widzowie krytykują Stanisława za nudę w programie. Jest odpowiedź

Stanisław zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by odnaleźć prawdziwą miłość. Jego poprzedni związek rozpadł się po zaręczynach, jednak rolnik postanowił dać szczęściu jeszcze jedną szansę. Nie było zaskoczenia - do przystojnego mężczyzny przyszły setki listów, wśród których Stanisław przebierał jak w ulęgałkach, by ostatecznie zaprosić na swoje gospodarstwo trzy atrakcyjne i sympatyczne dziewczyny.