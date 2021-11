"Rolnik szuka żony": Stanisław nie urządził kolacji dla rodziny. Znamy powód

Stanisław jest młody, przystojny i bogaty, ale nie ma szczęścia w miłości. Właśnie dlatego rolnik postanowił znaleźć sobie żonę, a przynajmniej partnerkę, w popularnym show TVP. "Rolnik szuka żony" to program, który połączył kilka par. Niektóre wychowują już dzieci, więc to, co dzieje się przed kamerami, naprawdę działa.