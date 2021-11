"Rolnik szuka żony": Kamila pod ostrzałem krytyki. Reżyser broni rolniczki

Na Kamilę dodatkowo spada po każdym odcinku lawina krytyki. Za to, że jest stanowcza, za to, że stawia kandydatom wysokie wymagania, za to, że jest nieco oschła, w końcu za to, że każe im o siebie zabiegać. Ponadto nie oszczędza swoich gości i "zagania" ich do pracy na gospodarstwie.