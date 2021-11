"Rolnik szuka żony". Kamila odrzuciła jego zaloty. Tomasz napisał, co o tym myśli. Jego fanki też

Co na to fani i fanki show? Gratulują odrzucenia i są przekonani, że teraz nie opędzi się od kobiet: "W sumie chyba dobrze, że Kamila go nie wybrała, bo by się przy niej zmarnował", "Pokazałeś klasę! Teraz na pewno nie odpędzisz się od kandydatek na żony", "Byłeś najlepszy! Każda dziewczyna chciałaby takiego fajnego faceta".