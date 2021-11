"Rolnik szuka żony". Elżbieta opublikowała zdjęcie z wakacji. Przypadkiem zdradziła, kogo wybrała

To nie zniechęca jednak kandydatów. W rywalizacji o jej serce wciąż pozostali Marek i Stanisław. Pierwszy z nich to od samego poczatku faworyt Elżbiety. Ewidentnie jest między nimi chemia. Z drugiej strony Stanisław to porządny człowiek o wielkim sercu, fani "Rolnika" widzą w nim świetny materiał na męża. A Elżbieta? Po ostatnim odcinku można wnioskować, że jest rozdarta i niezdecydowana.