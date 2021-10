"Rolnik szuka żony" TVP. To nie pierwsza przygoda Elżbiety z programem!

Ósma edycja "Rolnik szuka żony" ma aż dwie panie, które szukają kogoś, kto przyjedzie do nich na wieś. Jedną z nich jest rolniczka Elżbieta, która hoduje truskawki. Atrakcyjna blondynka już wybrała kandydatów i zaprosiła ich do siebie na gospodarstwo. Jednak widzowie hitu TVP mają świetny wzrok i równie dobrą pamięć. Na facebookowym koncie programu piszą: "Elżbieta już była w programie!". Jak to możliwe?