"Rolnik szuka żony": Rodzina Dawida rozpacza. "To miał być inny finał"

Finał 7. edycji programu "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. Jak wiele na to wskazuje, zawiązane przed kamerami relacje Macieja i Pawła z wybrankami mają szansę na przetrwanie także po programie. Dużo mniej szczęścia miał 29-letni Dawid, któremu z trzech kandydatek pod koniec programu nie została żadna. Dwie zrezygnowały same, a jednej podziękował sam, nie kryjąc przy tym skrajnych emocji, które kosztowały go miłosne perypetie. Niewątpliwie to właśnie w domu Dawida, wiele się działo, choć były to zazwyczaj przejmujące dramaty. Mężczyzna wyjątkowo źle znosił odrzucenie, wyraźnie zaskoczony tym, jak szybko dogodna dla niego sytuacja, w której wybiera spośród trzech kandydatek, uległa zmianie.