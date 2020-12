Magda z "Rolnik szuka żony" ma za dużo adoratorów. Mężczyźni zasypują ją ofertami matrymonialnymi

Wszyscy fani "Rolnik szuka żony" pamiętają odcinek, w którym rozhisteryzowany Dawid usłyszał, że jego znajomość z Martyną dobiegła końca. Tego samego dnia zapłakany farmer miał przed sobą jeszcze jedną trudną rozmowę. Idąc za ciosem i chcąc udowodnić, że to Martyna jest jego jedyną wybranką, odesłał jej konkurentkę do domu. Magda, choć zapewniała, że zgadza się z decyzją Dawida, bardzo źle zniosła odrzucenie. Gdy tylko zniknęła z pola widzenia rolnika, rozpłakała się. Była przekonana, że chłopak pożałuje wyboru i nie zwracając uwagi na to, że po prostu nic do niej nie poczuł, mówiła ze złością: