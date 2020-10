"Rolnik szuka żony": Józef pokazał drugą twarz. Zaskoczenie

Paweł, rolnik hodujący niezwykłe krowy, ma duże wsparcie w swoich najbliższych. Jego tata bardzo kibicuje synowi w poszukiwaniu wybranki, z którą założy rodzinę. Senior wyznał, że zależy mu, by przyszła synowa była katoliczką. "Dla mnie to nie jest bez znaczenia" – podkreślił.

Marta szybko zorientowała się, co się święci. Może przy okazji jednego programu uda się zeswatać dwóch rolników z tej samej rodziny? Zakłopotany Robert szybko uciął dyskusję, a Marta wybuchnęła śmiechem. Sam Robert powiedział do kamery:

Jesteśmy przekonani, że gdyby tylko szukał dziewczyny w programie, zasypałaby go góra listów. To prawdziwy przystojniak!

Obecność dziewczyny onieśmiela go. Chociaż przy Mateuszu potrafi być rozmowy (a nawet udawać byka zalecającego się do krowy,) przy Magdzie wycofuje się i chowa. To już zaczyna ją irytować.

Z kolei wygadanego i pewnego siebie Mateusza postrzega jako duszę towarzystwa. Jej słowa wskazują na to, że zaprosiła go na swoje gospodarstwo… dla dobrej zabawy.

- Ona chyba nie szuka jeszcze nikogo na tyle poważnie, by mieć z nim dzieci. Ona chcę się jeszcze rozerwać, przeżyć coś ciekawego – powiedział. Sęk w tym, że Magda kilkakrotnie powiedziała, że szuka stabilizacji i chce założyć rodzinę. Czy Mateusz o tym nie wiedział jadąc na gospodarstwo? Czy Magda wie, że jedzie do niej chłopak, który nie zna jej celów?

Tymczasem Paweł zadeklarował, że jeśli między nim a Magdą narodzi się uczucie, jest gotów pokonywać dla niej tysiące kilometrów. Zapytany o to, kto jest jego konkurentem, bez wahania wskazał Adama. To, że zignorował kompletnie Mateusza, jest kolejnym dowodem na to, jak bardzo go nie znosi.