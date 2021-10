"Rolnik szuka żony". Paweł pokazał zdjęcie Marty. W komentarzach posypały się gratulacje

Wychodzi na to, że Paweł w końcu oświadczył się ukochanej i zrobił to w wyjątkowym miejscu. Wraz z córką Marty we trójkę wybrali się na wycieczkę do Pałacu w Brunowie. To właśnie w tym miejscu były nagrywane odcinki "Rolnika". "Dzisiaj po półtora roku odwiedziliśmy miejsce w którym się poznaliśmy. Wróciły piękne wspomnienia" - napisał.