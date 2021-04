"Rolnik szuka żony": ostre komentarze internautów o nowej uczestniczce show

"Rolnik szuka żony 8" zapowiada się na wyjątkowo ciekawy sezon. Potwierdziła to już emisja zerowego odcinka, w którym zaprezentowano ośmiu kandydatów – Stanisława, Kamila, Elżbietę, Macieja, Krzysztofa, Kamilę, Łukasza i Emila. Choć nie wszyscy wezmą udział w programie (odpadnie trójka z najmniejszą liczbą listów), to już teraz kilku uczestników wzbudza wielkie emocje w mediach społecznościowych. Jedną z takich osób jest Kamila, która zdaniem wielu będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem mężczyzn .

Na oficjalnym profilu programu pojawił się właśnie post przedstawiający Kamilę. "Kamila ma 28 lat, 168 cm wzrostu, blond włosy i zielone oczy. Uwielbia podróżować, bawić się i tańczyć. Lubi postawić na swoim, zawsze mówi to, co myśli, potrafi szybko podejmować decyzje i organizować czas. Ta życiowa optymistka poszukuje starszego od siebie postawnego, wysokiego blondyna o szczerym i ładnym uśmiechu" – czytamy.

Wpis ma na celu zachęcenie mężczyzn do wysłania listu do Kamili. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, co dzieje się w komentarzach pod nim. Internauci są przekonani, że uczestniczka wcale nie szuka partnera i miłości, lecz ma zupełnie inne cele.