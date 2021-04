"Rolnik szuka żony": widzowie życzą mu porażki. "Koszmarny facet"

"Rolnik szuka żony 8" zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Do takiego wniosku można dojść po emisji zerowego odcinka, w którym zaprezentowano 8 kandydatów – Stanisława, Kamila, Elżbietę, Macieja, Krzysztofa, Kamilę, Łukasza i Emila. Choć ostatecznie nie wszyscy wezmą udział w programie (odpadnie trójka z najmniejszą liczbą listów), to już teraz kilku uczestników wzbudza wielkie emocje w mediach społecznościowych. Zwraca się m.in. uwagę na urodę 28-letniej Kamili, która na pewno będzie się cieszyć ogromnym zainteresowaniem mężczyzn. Wielu uważa też, że 26-letni Stanisław może otrzymać mnóstwo listów od pań .

Na tym jednak się nie kończy, bo wymarzona partnerka Macieja musi być naturalna (nie może malować się zbyt mocno) i szczupła. Nie ma mowy o paleniu, bo on sam chce rzucić ten nałóg. Nie może mieć również tatuażu – chyba, że jest w niewidocznym miejscu. Co więcej, musi być pracowita, wyrozumiała i zupełnie poświęcona pielęgnowaniu ogniska domowego – wykluczone jest, by miała swoje własne zajęcie.

"Szuka ideału, choć sam nim nie jest. Sam ma syna, ale kobieta po rozwodzie z dzieckiem być nie może. (...) Choć szczupły nie jest, to jednak szuka szczupłej itd. I najlepiej zamknąć w złotej klatce i służ swemu panu", "Ten chłop to najgorszy typ w tej edycji. Wymagania z kosmosu, do tego sam chce się realizować, a kobieta ma siedzieć w domu, realizować się przy garach i rodzić dzieci. Do tego niedopuszczalne jest, żeby miała swoje zajęcia i zainteresowania. Koszmarny facet z poglądami rodem ze średniowiecza", "Gość chyba spadł z drzewa… szuka kury domowej, wymagania jak z kosmosu. Porażka. Panu podziękujemy" – napisali.