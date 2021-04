"Rolnik szuka żony": ma 28 lat. Szuka męża. Internauci już ją rozgryźli

Kamila ma zaledwie 28 lat, a już prowadzi gospodarstwo, które jest prężnie działającym przedsiębiorstwem . Hoduje pieczarki, co jest zajęciem pracochłonnym i wymaga dużej wiedzy. Kobieta, jak mówi jej przyjaciółka, zaszyła się sama na wsi, skupiła na biznesie, więc ciężko jest jej poznać kogoś nowego. Praca do tej pory była całym jej życiem. Ale koniec z takim myśleniem. Kamila jest gotowa na poważny związek . Jest młoda, piękna, wykształcona i raczej dość zamożna. Ma spore szanse na znalezienie mężczyzny marzeń? Wystarczy, że ten napisze do niej list.

Kamila na wsi zbudowała sobie życie, z którego nie zrezygnuje. Dlatego chciałaby, aby partner się do niej przeprowadził. Nie ma mowy o tym, by to ona poszła za miłością w nowe miejsce. Rolniczka doskonale wie, że to wymaganie może być dla niektórych mężczyzn trudne do spełnienia. Ale może warto zaryzykować?