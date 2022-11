"Rolnik szuka żony": Mateusz odesłał ją do domu. Karolina podsumowała swój udział w programie

Nie da się ukryć, że ta dość niecodzienna sytuacja, do której doszło na gospodarstwie Matusza, budziła wśród widzów "Rolnik szuka żony" wielkie emocje. Napięcia nie dało się ukryć także pomiędzy samymi uczestnikami, zwłaszcza gdy doszło do konfrontacji gospodarza z Martyną i Karoliną. Odesłane do domu kandydatki nie kryły wówczas zdziwienia i zdezorientowania.