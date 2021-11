"Rolnik szuka żony": Ela zauroczona Markiem. "Wycisza mnie jak relanium"

Większość uczestników ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony" nie miała wątpliwości co do wyboru obiektu westchnień. Kamil i Krzysztof wyznali już nawet miłość swoim partnerkom. Choć rolniczka Ela do ostatniej chwili wahała się, widzowie zauważyli, że od początku czuła miętę do Marka.