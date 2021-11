"Rolnik szuka żony": Elżbieta wybrała Marka. Widzowie rozczarowani jej postawą

W przeciwieństwie do Stasia, którego ewidentnie zauroczyła. Słowa Marka, że "powinna wybrać Stasia", wyprowadziły ją z równowagi. Postanowiła przyprzeć Marka do muru i dowiedzieć się definitywnie, czy mu na niej zależy. Wtedy ten otworzył się przed rolniczką wyjawiając, że powinna dać mu szansę, by o nią zabiegał i przestrzeń na to. Tymczasem Stanisław jasno dawał jej do zrozumienia, że jest nią zainteresowany.