"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała zdjęcia synka. Cały post to reklama

Anna i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej lubianych par, które połączył program "Rolnik szuka żony". Oboje nie kryli, że do show zgłosili się w poszukiwaniu miłości. Los się do nich uśmiechnął. Dziś Bardowscy to młode, szczęśliwe małżeństwo. Wychowują już dwójkę dzieci: Jasia i Liwię. Małżonkowie nie próżnują – rozwijają się zawodowo i prywatnie. Mają dalekosiężne plany.