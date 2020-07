Anna i Grzegorz z "Rolnik szuka żony" na romantycznym zdjęciu. Miłość kwitnie

Anna i Grzegorz z "Rolnik szuka żony", mimo że funkcjonują w show-biznesie od kilku dobrych lat, nie ulegli presji sprzedawania całego swojego życia mediom. Początkowo rzeczywiście co tydzień gościli na kanapach w "Pytaniu na śniadanie" i otwierając lodówkę, można się było na nich natknąć, jednak z biegiem czasu zaczęli dawkować to, co pokazują fanom.