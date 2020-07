Grzegorz Bardowski zabrał żonę do pałacu. Fani dopytują, gdzie tak pięknie?

Wybranka Grzegorza opublikowała na Instagramie romantyczną fotkę, opatrzoną dopiskiem Love, w zachwycających okolicznościach przyrody. Eleganccy i zadowoleni rolnicy pozują do zdjęcia na ławce, na tle bujnie kwitnących róż. Fani z zaciekawieniem dopytywali w komentarzach, gdzie jest tak piękne miejsce.

Jak się okazuje, Bardowscy wybrali się do wystawnego hotelu w zabytkowym kompleksie Pałacu Brunów na Dolnym Śląsku. Zdjęcie pochodzi z przylegającego do obiektu parku, którego jedną z największych ozdób jest właśnie piękna różana pergola. Najwyraźniej także i oni lubią od czasu do czasu zaznać nieco luksusu.