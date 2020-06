Bardowscy z "Rolnik szuka żony" budują dom. Wydadzą na niego majątek

Anna i Grzegorz z "Rolnik szuka żony" rozpoczęli budowę wspólnego domu. Nie będzie to jednak byle chatka. Posiadłość Bardowskich to ponad 200 m2, a koszt całej inwestycji wyceniany jest na ok. 600 tys. złotych. Poznajcie szczegóły!

Anna i Grzegorz z "Rolnik szuka żony" budują dom (YouTube)