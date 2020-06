Ania z "Rolnik szuka żony" pozuje z synem. Mały Jaś to skóra zdjęta z ojca

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się uroczą fotką z synem. To, co zwróciło największą uwagę internautów, to niezwykłe podobieństwo chłopca do jego taty.

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie z synem Jasiem (YouTube)