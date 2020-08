Nie puści syna do przedszkola 1 września. Mówi czemu i dzieli się obawami

Mimo pandemii i rosnącej dziennej liczby przypadków zakażeń koronawirusem od 1 września dzieci nie będą uczyły się już zdalnie, ale wrócą do swoich szkół i przedszkoli .

Czy nauka w warunkach reżimu sanitarnego jest bezpieczna? Czy przedszkolaki będą umieć zachować bezpieczny dystans? To tylko niektóre z pytań, jakie teraz zadają sobie rodzice polskich uczniów.

"Ostatnio często dostaję pytania typu "Jasiu pójdzie od września do przedszkola?". […] Jak każda matka chcę jak najlepiej dla swojego dziecka, a teraz kompletnie nie wiem, co jest lepsze… Zależy mi na jego rozwoju, ale jest bardzo dużo pytań" - mówi wprost Bardowska.

"Nie tak wszyscy wyobrażaliśmy sobie pierwszy dzień w przedszkolu naszych skarbów. W poniedziałek idę na zebranie, ciekawa jestem, w jaki sposób przedszkole podejdzie do reżimu sanitarnego (z tego co rozmawiam z koleżankami po fachu, wszędzie jest inaczej- każdy to inaczej interpretuje)" - dodaje rolniczka.