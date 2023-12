Robert Górski rozczarowany zmianami w TVP. "Z mojego punktu widzenia nic się nie zmieniło na lepsze"

Robert Górski skomentował w piątek na antenie RMF FM ostatnie zmiany w Telewizji Polskiej. Kabareciarz w rozmowie z Robertem Mazurkiem przyznał, że nie widział nowego programu informacyjnego TVP. Jednak to, co usłyszał w czwartek na antenie Jedynki, wyraźnie go rozczarowało.