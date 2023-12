"Ucho prezesa" trafi do kin? Robert Górski komentuje medialne doniesienia

W mediach pojawiła się informacja, że "Ucho prezesa" doczeka się wersji kinowej. Co na ten temat mówi Robert Górski, współtwórca serialu, wcielający się w tytułowego szefa partii? W przeciwieństwie do wypowiadającej się w mediach producentki projektu Górski jest mocno sceptyczny i zdystansowany. - Temat dotyczy polityki, a ta zawsze przeszkadza, więc nie wiem, czy ten mój piękny plan dojdzie do skutku - mówi w rozmowie z WP. Górski podkreśla, że polityka tak szybko się zmienia, że "trzeba pogłówkować, co zrobić, aby ten film się nie zestarzał". Jeśli film powstanie, to być może dostaniemy "coś na kształt komedii romantycznej z elementami polityki". A kiedy premiera? Tu też jest jeszcze za wcześnie, by o tym mówić. - To jest tak odległa rzeczywistość, że każde słowo, które powiem, może ją zapeszyć. Powiedzmy, że mam takie marzenie. A czy dojdzie ono do skutku, to, mówiąc banalnie, zobaczymy - ucina temat Górski.

