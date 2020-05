Rafał i Krzysztof Jonkisz o braterskiej relacji. Program pokazał im, jak jest ważna

Potrafili zaimponować nie tylko sportową formą i akrobatycznymi umiejętnościami, ale przede wszystkim duchem walki , pogodnym usposobieniem i dużym poczuciem humoru w rozmowach z jurorami. Co więcej, zaimponowali łączącą ich relacją – Rafał zaprosił brata do udziału w programie, gdy ten pracował za granicą . Później, już w show obaj zawojowali scenę.

Programu wprawdzie nie wygrali , bo decyzją jury odpadli w półfinale, ale zdobyli dzięki tanecznemu show ogromną popularność. Dla Rafała, który ma już doświadczenie funkcjonowania w show-biznesie była to kolejna przygoda, dla Krzyśka – zupełna nowość. Obaj przeszli jednak przez program tanecznym krokiem i nabrali dużej swobody w występach przed kamerą. Ich udział w "Pytaniu na śniadanie" był tego najlepszym przykładem.

- Zdałem sobie sprawę, jak istotne jest mieć obok siebie tak ważną osobę, jaką jest brat – powiedział Rafał. – Kiedy wyjechał do mamy do Rzeszowa, naprawdę odczułem jego brak. Zwłaszcza, że dzieliliśmy ostatnie trzy miesiące w programie dzień w dzień. To był dla nas bardzo budujący czas – dodał.