Rafał Jonkisz zatańczył z bratem w "Dance, Dance, Dance". 20-latek pracował w chłodni

Krzysztof Jonkisz zdecydował się na udział w tanecznym show u boku brata. Z tego powodu wrócił do kraju.

Rafał Jonkisz jest jednym z uczestników "Dance, dance, dance". Model i akrobata zaprosił do udziału w show swojego młodszego brata, Krzysztofa Jonkisza. 20-latek nie miał wcześniej do czynienia z mediami i telewizją. Udział w tanecznym programie to dla niego zupełna nowość!