Kolejne odejścia z radiowej Trójki. Dwóch dziennikarzy złożyło wypowiedzenia

- To trudna decyzja, bo byliśmy razem w Trójce przez ostatnich 19 lat. Ale tych kilka lat ostatnich to były bardzo trudne lata, powiedziałbym nawet, że bolesne. Odchodzę, bo chcę być w zgodzie ze sobą i nie chcę utracić waszego zaufania, na które tak ciężko pracowałem. Trzymajcie się! Bardzo szanuję waszą pracę, zrobiliśmy piękne radio, dziękuję wam za wszystko, co przeżyliśmy tam pięknego - powiedział Bugalski w oświadczeniu, które opublikował na Facebooku.