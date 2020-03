Piotr Bukartyk idzie w ślady Wojciecha Manna. Fala odejść z radiowej Trójki

Piotr Bukartyk na swoim facebookowym profilu napisał, że rezygnuje z pracy w radiowej Trójce. Wykonał ten krok tuż po Wojciechu Mannie. Ale nie tylko on odszedł ze stacji.

Teraz wiadomo już, że z Trójką pożegnał się też Piotr Bukartyk. Wydaje się jednak, że jeszcze go usłyszymy. Na facebookowym profilu artysty pojawił się wpis utrzymany w bardzo pozytywnym tonie. Nie zabrakło w nim nawiązania do działań obecnej ekipy rządzącej.

"Mili Państwo, w porozumieniu z Wojciechem Mannem uprzejmie donoszę, że rozstajemy się ze stacją radiową, a nie z Wami! Potrzebujemy odrobiny czasu na ogarnięcie spraw organizacyjno-technicznych, ale że się wkrótce usłyszymy, to pewne - nie możemy przecież nie przyłożyć swoją cegiełką (ha ha, miało być oczywiście "swojej cegiełki") do wielkiego dzieła dobrej zmiany! Ze swojej strony oczywiście zachęcam do głosowania na wiadomy utwór na wiadomej liście, ale nie będę zdziwiony, jeśli okaże się, że nie otrzymawszy żadnego głosu, zwyczajnie przepadł. Zenek, to twój czas, nie sp...dol tego. Tymczasem zapraszam do kanału - dziś przypomnę Wam moją wizjonerską balladę pt. Hej, hej, hej!" - czytamy.