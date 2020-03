W radiowej Trójce zabrakło głosów Manna i Gacek. W zamian przedłużono inną audycję

We wtorkowe popołudnie na antenie Trójki nie usłyszeliśmy jak zwykle Anny Gacek i Wojciecha Manna. Zamiast tego przedłużono wcześniejszą audycję Tomasza Żądy "Muzyczna poczta UKF".

Wynika to z niespodziewanego zwolnienia dziennikarki w trybie natychmiastowym. Anna Gacek poinformowała o swoim zwolnieniu w poniedziałek za pośrednictwem Facebooka. Pracowała w radiowej Trójce od 19 lat. Nie pozwolono jej poprowadzić ostatniej audycji, w której pożegnałaby się z wiernymi słuchaczami.

Decyzję o zwolnieniu cenionej dziennikarki miała podjąć sama dyrektor Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, która jeszcze w styczniu w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl zapowiadała koniec wypowiedzeń. Według stanowiska rzecznik prasowej Eweliny Steczkowskiej nie doszło do zwolnienia, a dziennikarka odeszła dobrowolnie.

- Przez ponad 10 lat mieliśmy zaszczyt i przyjemność spotykać się z państwem we wtorki w audycji "W tonacji Trójki" - rozpoczęła przemowę Anna Gacek. - Aż do niedawna, ponieważ ktoś, kto ma co prawda władzę, ale nie ma wyczucia i nie rozumie radia, zakazał Ani występów na antenie Programu Trzeciego - dodał Wojciech Mann.