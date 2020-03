Anna Gacek i Wojciech Mann wydali wspólne oświadczenie. "Postanowiliśmy poczekać, aż ktoś położy kres destrukcji Polskiego Radia"

Para prowadzących audycje radiowej Trójki zabrała głos w sprawie nagłego zwolnienia Anny Gacek. Wojciech Mann w ramach solidarności z koleżanką nie poprowadzi dzisiejszej audycji.

We wtorki o godz. 14 Anna Gacek i Wojciech Mann prowadzili wspólnie audycję. Nie spodziewali się, że nie będzie im już dane dalej współpracować. Nagrali wideo, udostępnione na Facebooku, w którym wyjaśniają swoje stanowisko.

- Przez ponad 10 lat mieliśmy zaszczyt i przyjemność spotykać się z państwem we wtorki w audycji "W tonacji Trójki" - rozpoczęła przemowę Anna Gacek. - Aż do niedawna, ponieważ ktoś, kto ma co prawda władzę, ale nie ma wyczucia i nie rozumie radia, zakazał Ani występów na antenie Programu Trzeciego - dodał Wojciech Mann.