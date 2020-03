Wojciech Mann po raz ostatni puścił "Soul Dracula". Zrobił to w nietypowy sposób

Dziennikarz po 55 latach pracy odszedł z radiowej Trójki. Każdego piątkowego poranka emitował na jej antenie ten sam utwór. Dotrzymał tradycji, choć zmienił miejsce kontaktu ze słuchaczami.

- Niezrozumiałą decyzją obecnej prezes radia odbiera mi się partnera, współautorkę mojej audycji, z którą pracuję blisko dziesięć lat. Nie wiem, jak to określić, żeby nie wyjść na bufona, ale jeśli ja panią redaktor Annę Gacek zaprosiłem do współpracy, to znaczy, że zaakceptowałem jej sposób myślenia, obecność antenową, jej wiedzę na temat muzyki. I teraz ktoś rozwala nasz team, nawet nie czując potrzeby poinformowania mnie o powodach. To już jest nie tylko destrukcja radia, ale też brak kultury, który dotyczy mnie osobiście - powiedział Mann w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".