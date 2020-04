Byli dziennikarze Trójki zakładają własne radio. "Żaden polityk nie przekroczy progów naszej stacji"

Pomysłodawcy internetowego radia Nowy Świat założyli zbiórkę w serwisie Patronite . Celem jest zebranie 250 tys. zł miesięcznie od słuchaczy. Ta kwota ma umożliwić pokrycie kosztów wynajęcia i adaptacji lokalu do studia nagraniowego, zakup sprzętu, który umożliwi realizację i emisję audycji oraz zapewni wynagrodzenia dla pracowników.

Sebastian Łupak, Wirtualna Polska: Macie już zebrane ponad 100 tysięcy złotych. Szybko wam idzie…

Magda Jethon: Radio, które nazwaliśmy Nowy Świat to pomysł słuchaczy i to oni na nie wpłacają. Zbiórka trwa niecałą dobę, a już jest ponad 100 tysięcy. Jeśli zbierzemy 250 tys. w kilka dni, być może przyspieszy to start radia. (W momencie publikacji przekroczono już kwotę 150 tys. zł.)