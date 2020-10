Trójka ma poważny problem. Zanotowała najgorszy wynik w historii

Jak wynika z badań Radio Track Kantar Polska, opublikowanych przez portal Wirtualnemedia.pl , liderem słuchalności w okresie od lipca do września 2020 r. w grupie wiekowej 15-75 lat zostało RMF FM. Na drugim miejscu znalazło się Radio ZET, a stawkę zamyka Eska. Trójka spadła z piątej na ósmą lokatę i tym samym zanotowała najgorszy wynik w historii badania. Stację wyprzedziły Audytorium 17, RMF MAXXX i VOX FM. Eksperci nie mają wątpliwości, że taka sytuacja jest pokłosiem tego, co przez ostatnie miesiące działo się w rozgłośni.

Trójka. Kuba Strzyczkowski odwołany. Były minister ocenia: oni budują tubę propagandową

Po kilku tygodniach Program Trzeci Polskiego Radia zmierzył się z kolejnym kryzysem wizerunkowym. 20 sierpnia odwołano z funkcji dyrektora Kubę Strzyczkowskiego. Pełnił obowiązki szefa stacji zaledwie trzy miesiące. To jemu udało się namówić część zespołu do powrotu do pracy w Trójce po tym, jak odeszli solidarnie z Markiem Niedźwieckim, oskarżonym o manipulowanie głosami słuchaczy Listy Przebojów Programu Trzeciego.